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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может купить игрока сборной Испании за 60 миллионов

19 Октября 2024 • 10:26 Комментировать

Каталонская «Барселона» может усилить среднюю линию полузащитником сборной Испании и «Вильярреала» Алексом Баэной. Об этом информируют журналисты AS.

Согласно данным источника, руководство «сине-гранатовых» может выплатить клаузулу футболиста, которая составляет 60 миллионов евро. Алекс является воспитанником «Вильярреала». Трудовое соглашение хавбека с «жёлтой субмариной» рассчитано до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Баэна поучаствовал в восьми встречах «Вильярреала». Полузащитник записал на свой счет один забитый мяч и пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Алекс Баэна ещё теги
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