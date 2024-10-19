«Барселона» может купить игрока сборной Испании за 60 миллионов

Каталонская «Барселона» может усилить среднюю линию полузащитником сборной Испании и «Вильярреала» Алексом Баэной. Об этом информируют журналисты AS.

Согласно данным источника, руководство «сине-гранатовых» может выплатить клаузулу футболиста, которая составляет 60 миллионов евро. Алекс является воспитанником «Вильярреала». Трудовое соглашение хавбека с «жёлтой субмариной» рассчитано до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Баэна поучаствовал в восьми встречах «Вильярреала». Полузащитник записал на свой счет один забитый мяч и пять голевых передач.