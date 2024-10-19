Винисиус, Мбаппе и Куртуа – в заявке «Реала» на ближайший матч

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Карло Анчелотти определился с заявкой команды на предстоящий поединок десятого тура Ла Лиги против «Сельты».

Стоит отметить, что в этот список попали нападающие Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе, а также вратарь Тибо Куртуа. Ранее у этих футболистов были проблемы со здоровьем.

Матч «Реала» против «Сельты» состоится на стадионе в Виго сегодня, 19 октября. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

После девяти туров чемпионата Испании «королевский» клуб набрал 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Анчелотти отстают от лидирующей «Барселоны» на три очка.