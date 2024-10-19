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Эндрик принял решение по будущему в «Реале»

19 Октября 2024 • 08:08 Комментировать

Бразильский форвард Эндрик не думает об уходе из мадридского «Реала», несмотря на серьезную конкуренцию в атакующей линии. Об этом стало известно журналистам AS.

18-летний нападающий мог уйти в аренду зимой для получения стабильной игровой практики, но отказался от такого варианта. Эндрик намерен бороться за место в составе «королевского» клуба. Он хочет доказать Карло Анчелотти, что заслуживает получать больше игрового времени.

В текущем сезоне бразилец поучаствовал в девяти поединках за мадридский гранд. Эндрик забил два мяча и отдал голевую передачу. Контракт форварда рассчитан до лета 2030 года, а его ценник составляет 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эндрик
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