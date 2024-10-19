Стало известно, кто сыграет в атаке «Реала» в ближайшем матче

В мадридском «Реале» определились с планом на предстоящий матч против «Сельты».

Выездной для «сливочных» поединок десятого тура Ла Лиги состоится в субботу, его начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

Как сообщает El Larguero, рулевой Карло Анчелотти намерен сделать ставку на формацию 4-4-2, где пару форвардов составят Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

В настоящий момент «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 21 набранным очком, на три балла отставая от лидирующей «Барселоны».

В активе Винисиуса четыре забитых гола и семь ассистов в 12 встречах нынешней кампании во всех турнирах, Мбаппе записал на свой счёт семь мячей и одну результативную передачу в 11 играх.