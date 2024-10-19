Крамарич – о Модриче: «Сомневаюсь, что такой хорват ещё когда-нибудь родится»

Нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич восхищается товарищем по сборной Хорватии Лукой Модричем.

39-летний хавбек мадридского «Реала» остаётся ключевым игроком хорватской национальной команды. Ветеран провёл уже 182 поединка за «шашечных».

«Мы всегда будем восхищаться Лукой, ведь он – настоящий подарок для Хорватии. Я сомневаюсь, что такой хорват вновь когда-нибудь родится. Мы должны поблагодарить его за всё. Он навсегда останется в истории», – приводит Madrid Xtra слова Крамарича.

По имеющимся данным, Лука Модрич планирует сыграть на чемпионате мира в 2026 году, если сборная Хорватии туда попадёт.