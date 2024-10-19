Анчелотти может лишиться ассистентов в «Реале»

Тренерский штаб мадридского «Реала» в скором будущем может претерпеть изменения.

Давиде Анчелотти и Франческо Маури, в настоящий момент помогающие Карло Анчелотти, готовятся пойти своими путями – оба подумывают о старте самостоятельной тренерской карьеры, докладывает Relevo. Вероятно, следующим летом оба наставника покинут штаб «сливочных»

Давиде Анчелотти и Франческо Маури работали с Карло и до «Реала» – в английском «Эвертоне», итальянском «Наполи», немецкой «Баварии» и французском «ПСЖ». Обоим ассистентам титулованного рулевого сейчас по 35 лет.

Контракт Карло Анчелотти с мадридским грандом рассчитан до лета 2026 года.