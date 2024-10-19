​«Атлетико» наказал своих болельщиков

В последнее время мадридский «Атлетико» понёс многочисленные убытки из-за хулиганского поведения своих фанатов - многочисленные санкции, штрафы на общую сумму в 240 тысяч евро, и так далее.

И руководство клуба решило по-своему наказать фанатов, прекратив продажу билетов на следующие пять гостевых матчей. Команде придётся играть без поддержки поклонников, но боссы «Атлетико» надеются, что подобная мера дисциплинирует фанатов и урезонит их поведение.

В следующем, десятом туре испанского чемпионата мадридский клуб сыграет дома, это будет воскресная встреча с «Леганесом».