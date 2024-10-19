Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вальядолид» быстро пропустил гол от «Алавеса», но уверенно победил

19 Октября 2024 • 00:00 Комментировать
Алавес
2:3
Вальядолид

10-й тур Ла Лиги открывали «Алавес» и «Вальядолид», соперники, у каждого из которых в последних трёх матчах были исключительно «баранки».

Уже на седьмой минуте хозяева забили свой единственный гол - Антонио Мартинес на подступах к штрафной получил мяч, после чего нанес удар в левый нижний угол, и мяч влетел в сетку, впритирку со стойкой - 1:0. Вскоре Мамаду Силла с пенальти развел он голкипера соперника и мяч по разным углам - 1:1.

После перерыва снова быстрый гол - Карлос Висенте с правого края прострелил мяч в центр, а Хон Гуриди в касание замкнул атаку своей команды. Вне игры в итоге. А вот гости забили по правилам - уже Селим Амалла наносил удар с 11-метрового, мяч влетел в левый угол, а вратарь не угадал. Вскоре с левого края прострел шел в центр штрафной, и мяч мимо голкипера в ворота успел переправить Ануар Тухами - 1:3. В компенсированное время Кике Гарсия получил мяч на дужке штрафной, после чего, стоя спиной к воротам, подработал сферу и нанес мощный выстрел в дальний угол. До финального свистка он еще успел и удалиться, наговорив гадостей арбитру.

«Вальядолид» улучшил турнирную ситуацию и с 8 очками делит третье место с конца. Соперник - на 13-й позиции вместе с «Эспаньолом».

Протокол игры  
Алавес2:3Вальядолид
(1:0) Мартинес Антонио III6'  
  17'Силла Мамаду (1:1)
  72'Амалла Селим (1:2)
  76'Тухами Ануар (1:3)
(2:3) Кике Гарсия90'  
Сивера АнтониоТеналья Науэль  81'Абкар АбделькабирДиарра Мусса  69'Санчес Мануэль  78'Бланко Антонио 61' (Хордан Хоан ( 61') Гевара Андер 78' (Кике Гарсия ( 78'  90'  90') Висенте КарлосГуриди Хон 74' (Вильялибре Асьер ( 74') Конечни Томас 61' (Ромеро Лука ( 61') Мартинес Антонио III 74' (Реббах Абдеррахман ( 74')
Запасные: Джей АлехандроПика АдрианМоуриньо СантьягоМартин КарлосБенавидес КарлосОвоно ХесусСтоичков Хуан
Хейн Карл-ЯкобЛуис ПерезСанчес Хавьер 75' (Ба Джума ( 75') Торрес ДавидЧаско РаульМоро Рауль  57'Кёмерт ЭрайМартин Марио 76' (Перес Кике ( 76') Тухами Ануар 90' (Юрич Станко ( 90') Амалла Селим 76' (Месегер Виктор ( 76') Силла Мамаду 85' (Латаса Хуан ( 85'  90')
Запасные: Кенеди РобертЧукиФеррейра АндреМарото МариоСанчес ИванДьедью Амат
18 октября. Стадион "Мендисорроса".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Алавес Вальядолид

Новости по матчу

18 Октября
01:01
Точный прогноз и ставка на матч Алавес – Вальядолид чемпионата Испании – 18 октября 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Какие сборные уже практически точно не попадут на чемпионат мира через Лигу наций Назван главный фаворит чемпионата мира – 2026: Аргентина с Месси – вторая, Португалия с Роналду – восьмая Трансфер Холанна может установить мировой рекорд Месси назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» - это не Винисиус Месси побил рекорд Луиса Сауреса Гвардиола ответил на предложение из России Тренер Аргентины назвал единственную просьбу к Месси Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Кроос назвал трёх игроков, заслуживающих «Золотой мяч» Кейн прокомментировал назначение Тухеля тренером сборной Англии
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму У Мбаппе проблемы с алкоголем Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было» Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела
Спортивные новости
«Трактор» сломил сопротивление «Салавата Юлаева» в КХЛ Рублёв проиграл 39-летнему Вавринке на турнире в Стокгольме Российский тренер рассказал, как долго Синнер будет лидером в мужском туре Канарейкин назвал команду НХЛ, которая неприятно удивила его на старте нового сезона «Вашингтон» одержал волевую победу над «Далласом», Овечкин остался без очков Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Алавес Алавес
Вальядолид Вальядолид
2
3
1.82 3.85 3.80
Видео
19.10.24 в 15:00
Атлетик Б Атлетик Б
Эспаньол Эспаньол
1.50 4.50 5.40
Видео
19.10.24 в 17:15
Осасуна Осасуна
Бетис Бетис
2.14 3.70 3.00
Видео
19.10.24 в 19:30
Жирона Жирона
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.00 3.75 3.30
Видео
19.10.24 в 22:00
Сельта Сельта
Реал Мадрид Реал Мадрид
5.40 4.50 1.51
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Октября
01:15 · Англия. Премьер-лига
Слот прокомментировал возможный уход Трента из «Ливерпуля»
00:58 · Испания. Ла Лига
Крамарич – о Модриче: «Сомневаюсь, что такой хорват ещё когда-нибудь родится»
00:43 · Испания. Ла Лига
Анчелотти может лишиться ассистентов в «Реале»
00:40 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» наказал своих болельщиков
00:00 · Испания. Ла Лига
«Вальядолид» быстро пропустил гол от «Алавеса», но уверенно победил
18 Октября
22:53 · Германия. Бундеслига
Стала известна сумма отступных Люкеба, которого планирует купить «Реал»
22:01 · Испания. Ла Лига
Карвахаль рассказал, как чувствует себя после операции
21:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» продлит контракт с восходящей звездой – Лапорта подтвердил
21:43 · Англия. Премьер-лига
Ещё один топ-клуб вступил в борьбу с «Реалом» за Александера-Арнольда слухи
21:26 · Англия. Премьер-лига
Назван фаворит в борьбе за Холанна
20:55 · Россия. Премьер-лига
​Мама Свистуновой прокомментировала возможный переход дочери в «Барселону»
19:10 · Испания. Ла Лига
Ямаль, Гави и ещё 3 игрока «Барселоны» готовы к матчу с «Севильей» 1 слухи
18:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» разочаровался в Мбаппе 3
18:37 · Испания. Ла Лига
Сергей Дурасов назвал победителя матча «Барселона» – «Севилья»
18:36 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» больше не хочет вести переговоры с Дэвисом слухи
18:27 · Испания. Ла Лига
«Реал» и «Барселона» узнали соперников по Суперкубку Испании
17:31 · Испания. Ла Лига
«Барселону» оштрафовали за финансовые махинации 1
15:22 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил на вопросы о зимних трансферах
15:17 · Испания. Ла Лига
Анчелотти отреагировал на слухи о сборной Англии
14:51 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал двух игроков, способных заменить Карвахаля в «Реале»
14:47 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о состоянии Мбаппе
12:17 · Испания. Ла Лига
Мбаппе потратил 43 тысячи евро на игру в настольный теннис
12:10 · Испания. Ла Лига
Мбаппе потрясён, но не сломлен
11:51 · Испания. Ла Лига
Хави обратился к Флику после личной встречи фото
11:35 · Испания. Ла Лига
​Просинечки высоко ценит Арду Гюлера
Все новости