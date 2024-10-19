«Вальядолид» быстро пропустил гол от «Алавеса», но уверенно победил

10-й тур Ла Лиги открывали «Алавес» и «Вальядолид», соперники, у каждого из которых в последних трёх матчах были исключительно «баранки».

Уже на седьмой минуте хозяева забили свой единственный гол - Антонио Мартинес на подступах к штрафной получил мяч, после чего нанес удар в левый нижний угол, и мяч влетел в сетку, впритирку со стойкой - 1:0. Вскоре Мамаду Силла с пенальти развел он голкипера соперника и мяч по разным углам - 1:1.

После перерыва снова быстрый гол - Карлос Висенте с правого края прострелил мяч в центр, а Хон Гуриди в касание замкнул атаку своей команды. Вне игры в итоге. А вот гости забили по правилам - уже Селим Амалла наносил удар с 11-метрового, мяч влетел в левый угол, а вратарь не угадал. Вскоре с левого края прострел шел в центр штрафной, и мяч мимо голкипера в ворота успел переправить Ануар Тухами - 1:3. В компенсированное время Кике Гарсия получил мяч на дужке штрафной, после чего, стоя спиной к воротам, подработал сферу и нанес мощный выстрел в дальний угол. До финального свистка он еще успел и удалиться, наговорив гадостей арбитру.

«Вальядолид» улучшил турнирную ситуацию и с 8 очками делит третье место с конца. Соперник - на 13-й позиции вместе с «Эспаньолом».