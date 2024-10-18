Карвахаль рассказал, как чувствует себя после операции

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о своём текущем состоянии.

Испанец перенёс операцию после травмы крестообразной связки колена. Игроку предстоит длительная реабилитация – он вряд ли успеет восстановиться до конца сезона.

«Прошла неделя после операции. Я чувствовал боль, приходилось переживать трудные моменты и длинные ночи. Но я чувствовал себя сильным, чувствовал любовь близких мне людей. Осталось на неделю меньше!» – написал в социальных сетях Карвахаль.

Напомним, 32-летний футболист травмировался в матче против «Вильярреала», который прошёл 5 октября.