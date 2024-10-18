«Барселона» продлит контракт с восходящей звездой – Лапорта подтвердил

В «Барселоне» намерены в ближайшее время заключить новый контракт с Гави.

20-летний полузащитник не играл с ноября прошлого года из-за разрыва крестообразной связки. Сейчас игрок близок к возвращению на поле – сразу после этого «Барселона» попробует продлить его соглашение.

«Могу подтвердить, что контракт Гави будет продлён», – приводит журналист Фабрицио Романо слова президента каталонского гранда Жоана Лапорты.

Долгожданный выход Гави может состояться уже в воскресенье, в матче Ла Лиги против «Севильи». Ранее различные источники сообщали о том, что хавбек полностью восстановился после травмы.