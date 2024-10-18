Стало известно, какие футболисты «Барселоны» вернулись в строй к предстоящей игре чемпионата Испании с «Севильей».

Как утверждает Diario Sport, в матче с «Севильей» смогут принять участие полузащитники Гави, Фермин Лопес и Дани Ольмо, а также нападающие Ламин Ямаль и Роберт Левандовски.

После девяти туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 24 очка.

Встреча десятого тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Севильей» пройдет в воскресенье, 20 октября. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.

Стоит сказать, что «сине-гранатовые» не проигрывают севильцам с 2021 года.