Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» разочаровался в Мбаппе

18 Октября 2024 • 18:57 Комментировать (3)

В мадридском «Реале» жалеют о трансфере французского форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщил инсайдер Ромен Молина.

«Реал» уже жалеет, что подписал Мбаппе. Мне сказали об этом, но не под запись. Флорентино Перес всегда любил звезд, но сейчас клуб огорчен из-за его игры, а также нарушения атмосферы в раздевалке. Этот трансфер был большой ошибкой. У Килиана не было нормальной предсезонки, он сразу начал играть», - передает слова журналиста Daily Mail.

25-летний Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента минувшим летом. Звездный француз подписал пятилетнее трудовое соглашение со «сливочными».

Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 3
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (3) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Vova52
18 Октября 2024 в 19:54
Я писал об этом ещё год назад......
Ответить
Alex1972
18 Октября 2024 в 19:23
На 15 суток.. Или лет?.. 🤔😄
Ответить
andi
18 Октября 2024 в 19:20
Наконец то дошло, а что скажет Флорентино?
Ответить
Какие сборные уже практически точно не попадут на чемпионат мира через Лигу наций Назван главный фаворит чемпионата мира – 2026: Аргентина с Месси – вторая, Португалия с Роналду – восьмая Трансфер Холанна может установить мировой рекорд Месси назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» - это не Винисиус Месси побил рекорд Луиса Сауреса Тренер Аргентины назвал единственную просьбу к Месси Гвардиола ответил на предложение из России Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Кроос назвал трёх игроков, заслуживающих «Золотой мяч» Кейн прокомментировал назначение Тухеля тренером сборной Англии
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 У Мбаппе проблемы с алкоголем «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было»
Спортивные новости
«Трактор» сломил сопротивление «Салавата Юлаева» в КХЛ Рублёв проиграл 39-летнему Вавринке на турнире в Стокгольме Российский тренер рассказал, как долго Синнер будет лидером в мужском туре Канарейкин назвал команду НХЛ, которая неприятно удивила его на старте нового сезона «Вашингтон» одержал волевую победу над «Далласом», Овечкин остался без очков Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
18.10.24 в 22:00
Алавес Алавес
Вальядолид Вальядолид
1.82 3.85 3.80
Видео
19.10.24 в 15:00
Атлетик Б Атлетик Б
Эспаньол Эспаньол
1.50 4.50 5.40
Видео
19.10.24 в 17:15
Осасуна Осасуна
Бетис Бетис
2.14 3.70 3.00
Видео
19.10.24 в 19:30
Жирона Жирона
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.00 3.75 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Октября
19:10 · Испания. Ла Лига
Ямаль, Гави и ещё 3 игрока «Барселоны» готовы к матчу с «Севильей» 1 слухи
18:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» разочаровался в Мбаппе 3
18:37 · Испания. Ла Лига
Сергей Дурасов назвал победителя матча «Барселона» – «Севилья»
18:36 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» больше не хочет вести переговоры с Дэвисом слухи
18:27 · Испания. Ла Лига
«Реал» и «Барселона» узнали соперников по Суперкубку Испании
17:31 · Испания. Ла Лига
«Барселону» оштрафовали за финансовые махинации 1
15:22 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил на вопросы о зимних трансферах
15:17 · Испания. Ла Лига
Анчелотти отреагировал на слухи о сборной Англии
14:51 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал двух игроков, способных заменить Карвахаля в «Реале»
14:47 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о состоянии Мбаппе
12:17 · Испания. Ла Лига
Мбаппе потратил 43 тысячи евро на игру в настольный теннис
12:10 · Испания. Ла Лига
Мбаппе потрясён, но не сломлен
11:51 · Испания. Ла Лига
Хави обратился к Флику после личной встречи фото
11:35 · Испания. Ла Лига
​Просинечки высоко ценит Арду Гюлера
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нацелилась на ещё одного полузащитника «Челси» 1
09:51 · Испания. Ла Лига
Глава «Барселоны»: «Суперлига жива как никогда»
09:33 · Испания. Ла Лига
​Лапорта: «Наше финансовое положение лучше, чем в 2021 году»
08:14 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» может подписать защитника, играющего в Испании
07:55 · Испания. Ла Лига
Фабрегас отреагировал на сравнения Ямаля с Месси
07:43 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Барселоны» Пике рассказал, как сократить количество матчей
07:15 · Англия. Премьер-лига
Бекхэм дал оценку карьере Криштиану Роналду 2
04:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова расстаться с хавбеком зимой
03:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» претендует на четырёх будущих свободных агентов слухи
03:27 · Испания. Ла Лига
Деку: «Не хочу сравнивать Ямаля с Месси»
03:09 · Испания. Ла Лига
Бекхэм: «Не думаю, что болельщики «Реала» полюбили Беллингема только за его игру»
Все новости