«Реал» разочаровался в Мбаппе

В мадридском «Реале» жалеют о трансфере французского форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщил инсайдер Ромен Молина.
«Реал» уже жалеет, что подписал Мбаппе. Мне сказали об этом, но не под запись. Флорентино Перес всегда любил звезд, но сейчас клуб огорчен из-за его игры, а также нарушения атмосферы в раздевалке. Этот трансфер был большой ошибкой. У Килиана не было нормальной предсезонки, он сразу начал играть», - передает слова журналиста Daily Mail.
25-летний Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента минувшим летом. Звездный француз подписал пятилетнее трудовое соглашение со «сливочными».
Бан пользователя