«Реал» разочаровался в Мбаппе

«Реал» уже жалеет, что подписал Мбаппе. Мне сказали об этом, но не под запись. Флорентино Перес всегда любил звезд, но сейчас клуб огорчен из-за его игры, а также нарушения атмосферы в раздевалке. Этот трансфер был большой ошибкой. У Килиана не было нормальной предсезонки, он сразу начал играть», - передает слова журналиста Daily Mail.