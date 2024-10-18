«Реал» и «Барселона» узнали соперников по Суперкубку Испании

Стало известно, с кем «Реал» и «Барселона» сыграют в полуфинале Суперкубка Испании.

Соперником «сливочных» станет «Мальорка», а каталонский коллектив встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Игры пройдут в Саудовской Аравии 8 и 9 января 2025 года. Финальный поединок за Суперкубок страны запланирован на 12 января.

Напомним, действующим обладателем данного трофея является «Реал», который в начале текущего года одолел в полуфинале «Атлетико» Мадрид (5:3), а после разгромил «Барселону» (4:1).

В ближайшем туре чемпионата Испании «Реал» встретится на выезде с «Сельтой», а «Барселона» примет «Севилью».