«Барселону» оштрафовали за финансовые махинации

Испанский футбольный клуб «Барселона» был оштрафован на 500 тысяч евро. Об этом сообщает Tiempo de Juego.

По информации источника, CAS заставит «Барселону» заплатить штраф в размере 500 тысяч евро за то, что руководство клуба скрыло доход от продажи десяти процентов телевизионных прав.

После девяти туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги, имея в копилке 24 зачетных балла. Отрыв от ближайшего соперника составляет три очка.

В ближайшем туре «сине-гранатовые» примут «Севилью». Встреча пройдет 20 октября. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.