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«Барселону» оштрафовали за финансовые махинации

18 Октября 2024 • 17:31 Комментировать (1)
Барселона
...
Севилья
1 1.32 X 5.80 2 9.00
20.10 22:00

Испанский футбольный клуб «Барселона» был оштрафован на 500 тысяч евро. Об этом сообщает Tiempo de Juego.

По информации источника, CAS заставит «Барселону» заплатить штраф в размере 500 тысяч евро за то, что руководство клуба скрыло доход от продажи десяти процентов телевизионных прав.

После девяти туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги, имея в копилке 24 зачетных балла. Отрыв от ближайшего соперника составляет три очка.

В ближайшем туре «сине-гранатовые» примут «Севилью». Встреча пройдет 20 октября. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.

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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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Misha_football
18 Октября 2024 в 17:45
хитрые барсуки снова попались на серых схемах...
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