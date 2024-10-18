Анчелотти ответил на вопросы о зимних трансферах

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, будет ли клуб подписывать новичков в зимнее трансферное окно.
«Я не просил у клуба усиление. В прошлом году мы хорошо справлялись с травмами, с которыми сталкивались. В этом году будем действовать так же», - сказал Анчелотти.
Дальше на пресс-конференции Анчелотти снова затронул тему трансферов, но уже был не таким категоричным.
«Мы не исключаем подписание игрока, но «Реалу» сделать это непросто. Мы будем использовать игроков молодёжки, также скоро вернётся Алаба, который хорошо восстанавливается», - сказал рулевой «сливочных».
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