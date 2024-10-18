Анчелотти ответил на вопросы о зимних трансферах

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, будет ли клуб подписывать новичков в зимнее трансферное окно.

«Я не просил у клуба усиление. В прошлом году мы хорошо справлялись с травмами, с которыми сталкивались. В этом году будем действовать так же», - сказал Анчелотти.

Дальше на пресс-конференции Анчелотти снова затронул тему трансферов, но уже был не таким категоричным.