Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти отреагировал на слухи о сборной Англии

18 Октября 2024 • 15:17 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
1 5.60 X 4.40 2 1.60
19.10 22:00

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слухи, которые связывали его со сборной Англии. На днях было объявлено о том, что с 2025 года главным тренером «трёх львов» будет Томас Тухель.

«Сборная Англии хотела меня пригласить? Ничего такого не было. Они выбрали очень сильного и тактически грамотного тренера. Я желаю ему всего наилучшего», - сказал Анчелотти журналистам на пятничной пресс-конференции.

В субботу, 19 октября, «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Сельты». Стартовый свисток футболисты и зрители в Виго услышат в 22:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Англии ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Октября
15:22
Анчелотти ответил на вопросы о зимних трансферах
15:17
Анчелотти отреагировал на слухи о сборной Англии
14:51
Анчелотти назвал двух игроков, способных заменить Карвахаля в «Реале»
14:47
Анчелотти высказался о состоянии Мбаппе
12:17
Мбаппе потратил 43 тысячи евро на игру в настольный теннис
12:10
Мбаппе потрясён, но не сломлен
03:09
Бекхэм: «Не думаю, что болельщики «Реала» полюбили Беллингема только за его игру»
02:25
Куртуа готов вернуться на поле
17 Октября
23:55
Перес придумал, как продвинуть идею Суперлиги
21:44
«Ливерпуль» добился прогресса в переговорах с Трентом
19:08
Винисиус и Милитао готовы играть за «Реал»
18:58
Появилась информация о состоянии Куртуа
15:14
Газзаев назвал будущего обладателя «Золотого мяча»
14:59
Мбаппе высказался после получения награды в «Реале»
14:50
Мбаппе получил награду в «Реале» после обвинений в изнасиловании
13:53
Мбаппе должен попасть в основу «Реала», несмотря на скандал 1
03:00
Анчелотти и руководство «Реала» снова не сошлись во мнениях по трансферам 3
02:29
«Реал» нашёл три альтернативы Александеру-Арнольду
16 Октября
23:59
«Реал» претендует на молодого защитника «Челси»
23:22
Дэвис выбрал между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» 1
22:41
В «Реале» довольны прогрессом Паса – у клуба есть опция возврата игрока
22:02
«Реал» не рассматривал возможность возвращения Рамоса
21:41
В «Реале» приняли решение по январскому трансферу Трента
20:58
«Реал» выбирает из трёх центральных защитников
19:02
Варан: Футбол должен оставаться игрой ошибок 1
02:19
Себальос принял решение по своему будущему в «Реале»
15 Октября
23:46
Анчелотти советовал игроку «Реала» уйти, но тот решил остаться
23:16
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия сказал, кому вручил бы «Золотой мяч»
22:22
Анчелотти определился с планами по Гюлеру
22:01
У Мбаппе проблемы с алкоголем 13
20:48
Стало известно, когда Милитао вернётся на поле
14 Октября
19:33
«Реал» хочет купить Фримпонга
14:08
Неймар объяснил, почему Винисиус заслуживает «Золотой мяч»
13:35
Браим Диас хочет вернуться на поле к началу ноября
12:08
Тчуамени не собирается покидать «Реал»
03:56
Бонуччи назвал сильнейшую команду последних лет
03:06
Известны планы Модрича по будущему в «Реале»
02:28
Стало известно, почему затягивается возвращение Алабы
02:09
В «Реале» нашли долгосрочную замену Модричу
00:45
В «Реале» оценили игру Мбаппе на старте сезона
13 Октября
23:25
Вальверде рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч»
22:25
Вальверде: Стараюсь передать Гюлеру и Эндрику то, что знаю сам
11:44
Холанн собрался в Испанию 2
03:50
Инсайдер Романо рассказал о планах Гюлера 1
03:10
Модрич ответил на вопрос о продлении контракта с «Реалом»
02:59
Вальверде признался, что опасался брать 8-й номер в «Реале» после Крооса
12 Октября
23:20
Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» 3
22:23
Инсайдер Романо высказался о планах Родриго по будущему в «Реале»
22:01
Винисиус или Родри: Эдерсон рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч» 1
14:33
Мбаппе проиграл старт в «Реале» Роналду и Беллингему 5
14:19
Модрич: «Верю, что форма «Реала» по ходу сезона будет становиться лучше»
13:04
Модрич рассказал, влияет ли возраст на его игру
03:33
«Реал» продлил контракт с молодым защитником
01:33
Трент не сменит «Ливерпуль» на «Реал» зимой
01:21
«Реал», «Барселона» и три гранда АПЛ претендуют на бразильского защитника
11 Октября
23:34
«Реал» может подписать двух центральных защитников
22:23
Звёздный игрок «Реала» не намерен переходить в «Ливерпуль»
17:33
Надаль хочет стать президентом «Реала»
17:22
Стало известно, готов ли «Реал» продать Вальверде 1
16:06
Карвахаль перенёс операцию после порванных крестов
09:33
Гюлер не рассматривает вариант с уходом из «Реала»
05:45
Тренер сборной Турции ответил на вопрос о ситуации Гюлера в «Реале»
05:19
Вальверде: «До сих пор не знаю, как мы с Беллингемом друг друга понимаем»
03:39
Рой Кин – о будущем Трента: «Реал» – неплохой вариант»
03:22
Анчелотти считает, что без трансферов «Реал» может провалить сезон 1
01:08
Камавинга рассказал, что помогло Мбаппе адаптироваться в «Реале»
10 Октября
22:26
В «Реале» приняли решение по зимним трансферам
21:54
Гюлер: «Между мной и Анчелотти нет никаких проблем»
06:05
Игрок «Арсенала» стал приоритетной целью «Реала» на 2025 год
05:55
Хоселу: «Крооса невозможно заменить, в мире нет таких игроков» 1
05:27
Хоселу сравнил Мбаппе с Роналду
04:01
Анчелотти хочет видеть в «Реале» нового игрока, но клуб не поддерживает тренера
09 Октября
23:55
«Реал» и «Барселона» готовы перехватить трансферную цель «Баварии»
23:18
Защитник «Тоттенхэма» Порро прокомментировал интерес «Реала»
21:25
Гюлер не вернётся в Турцию
14:47
Мбаппе решил провести дополнительный сбор — известна причина 1
06:40
Стало известно, в каком случае «Реал» подпишет нового игрока в январе
04:56
Бывший тренер «Реала» – о Мбаппе: «Иногда лучшие решения оказываются неудачными»
08 Октября
23:58
Модрич отреагировал на уход Иньесты из футбола
22:37
Вальверде рассказал, что думает о первых месяцах Мбаппе в «Реале»
22:28
«Реал» мог подписать звезду Бундеслиги, но решил отказаться от трансфера
18:40
Анчелотти придумал, кем заменить Карвахаля 1
18:12
Алаба вернётся не раньше ноября
14:59
Стало известно, сколько Милитао пропустит из-за травмы
07 Октября
19:35
Винисиус обратился к травмированному Карвахалю
10:42
Вальверде может заменить Карвахаля на правом фланге обороны «Реала» 3
03:55
Анчелотти обратился к Карвахалю 3
01:07
В «Реале» уверены, что Куртуа восстановится к следующему матчу
00:23
«Реал» изучает варианты усиления защиты
06 Октября
22:22
У Милитао выявлена новая травма 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Какие сборные уже практически точно не попадут на чемпионат мира через Лигу наций Назван главный фаворит чемпионата мира – 2026: Аргентина с Месси – вторая, Португалия с Роналду – восьмая Трансфер Холанна может установить мировой рекорд Месси назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» - это не Винисиус Месси побил рекорд Луиса Сауреса Тренер Аргентины назвал единственную просьбу к Месси Кроос назвал трёх игроков, заслуживающих «Золотой мяч» Кейн прокомментировал назначение Тухеля тренером сборной Англии Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Гвардиола ответил на предложение из России
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 У Мбаппе проблемы с алкоголем «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию
Спортивные новости
Российский тренер рассказал, как долго Синнер будет лидером в мужском туре Канарейкин назвал команду НХЛ, которая неприятно удивила его на старте нового сезона «Вашингтон» одержал волевую победу над «Далласом», Овечкин остался без очков Зрелище и девять голов: СКА в овертайме дожал ЦСКА в КХЛ «Металлург» сломил сопротивление минского «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
18.10.24 в 22:00
Алавес Алавес
Вальядолид Вальядолид
1.82 3.85 3.80
Видео
19.10.24 в 15:00
Атлетик Б Атлетик Б
Эспаньол Эспаньол
1.50 4.50 5.40
Видео
19.10.24 в 17:15
Осасуна Осасуна
Бетис Бетис
2.14 3.70 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Октября
15:22 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил на вопросы о зимних трансферах
15:17 · Испания. Ла Лига
Анчелотти отреагировал на слухи о сборной Англии
14:51 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал двух игроков, способных заменить Карвахаля в «Реале»
14:47 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о состоянии Мбаппе
12:17 · Испания. Ла Лига
Мбаппе потратил 43 тысячи евро на игру в настольный теннис
12:10 · Испания. Ла Лига
Мбаппе потрясён, но не сломлен
11:51 · Испания. Ла Лига
Хави обратился к Флику после личной встречи фото
11:35 · Испания. Ла Лига
​Просинечки высоко ценит Арду Гюлера
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нацелилась на ещё одного полузащитника «Челси» 1
09:51 · Испания. Ла Лига
Глава «Барселоны»: «Суперлига жива как никогда»
09:33 · Испания. Ла Лига
​Лапорта: «Наше финансовое положение лучше, чем в 2021 году»
08:14 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» может подписать защитника, играющего в Испании
07:55 · Испания. Ла Лига
Фабрегас отреагировал на сравнения Ямаля с Месси
07:43 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Барселоны» Пике рассказал, как сократить количество матчей
07:15 · Англия. Премьер-лига
Бекхэм дал оценку карьере Криштиану Роналду 2
04:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова расстаться с хавбеком зимой
03:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» претендует на четырёх будущих свободных агентов слухи
03:27 · Испания. Ла Лига
Деку: «Не хочу сравнивать Ямаля с Месси»
03:09 · Испания. Ла Лига
Бекхэм: «Не думаю, что болельщики «Реала» полюбили Беллингема только за его игру»
03:00 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» 2
02:47 · Германия. Бундеслига
«Барселона» утратила интерес к вингеру «Баварии» Сане – известна причина
02:36 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг попробует переманить в «Манчестер Юнайтед» звезду «Барселоны», если сохранит работу слухи
02:25 · Испания. Ла Лига
Куртуа готов вернуться на поле
02:15 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может подписать полузащитника «Челси» в январе слухи
01:54 · Испания. Ла Лига
Игрок сборной Испании отказал клубам АПЛ в надежде перейти в «Барселону» слухи
Все новости