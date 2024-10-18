Анчелотти отреагировал на слухи о сборной Англии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слухи, которые связывали его со сборной Англии. На днях было объявлено о том, что с 2025 года главным тренером «трёх львов» будет Томас Тухель.

«Сборная Англии хотела меня пригласить? Ничего такого не было. Они выбрали очень сильного и тактически грамотного тренера. Я желаю ему всего наилучшего», - сказал Анчелотти журналистам на пятничной пресс-конференции.

В субботу, 19 октября, «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Сельты». Стартовый свисток футболисты и зрители в Виго услышат в 22:00 по московскому времени.