Анчелотти назвал двух игроков, способных заменить Карвахаля в «Реале»

Перед паузой на матчи сборных защитник «Реала» Дани Карвахаль получил серьёзную травму колена. Восстановление опытного футболиста будет долгим, и в сезоне 2024/2025 Карвахаль точно не сыграет. Впрочем, Карло Анчелотти не сильно переживает за позицию правого защитника. По словам итальянца, там может сыграть не только Лукас Васкес.

«Нам очень жаль, что мы потеряли Карвахаля. Он может приходить в раздевалку и придавать нам сил. Кто может сыграть справа в защите? Лукас Васкес и Эдер Милитао», - сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

В субботу, 19 октября, «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Сельты».