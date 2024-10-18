Анчелотти высказался о состоянии Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу состояния нападающего Килиана Мбаппе.

«Мбаппе чувствует себя очень хорошо. Он нуждался в этих 15 днях отдыха. Сейчас Килиан другой футболит по сравнению с тем, каким он был до паузы на матчи сборных. Отдых Мбаппе в Швеции? Мне всё равно, куда футболисты ездят в выходные. Я вот был в Лондоне», - сказал Анчелотти журналистам.

Стоит сказать, что Килиан Мбаппе не был вызван в сборную Франции на октябрьский сбор. Футболист ездил в Швецию и попал там в скандал – Мбаппе обвиняют в изнасиловании девушки в отеле.

В субботу, 19 октября, «Реал» сыграет против «Сельты».

Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой