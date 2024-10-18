Мбаппе потратил 43 тысячи евро на игру в настольный теннис

На прошлой неделе Килиан Мбаппе, нападающий «Реала» и национальной сборной Франции, проводил свободное время в Швеции. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Aftonbladet и L’Equipe, во время пребывания в этой стране Мбаппе потратил около 150 тысяч евро. Источник отмечает, что 43 тысячи евро футболист заплатил за отдельную комнату для игры в настольный теннис.

Стоит сказать, что после визита Мбаппе в Швеции появилась информация об обвинениях звёздного футболиста в изнасиловании.

В настоящий момент Килиан Мбаппе и другие игроки «Реала» готовятся к гостевому матчу против «Сельты». Команды сыграют в субботу, 19 октября.