Мбаппе потрясён, но не сломлен

На днях в прессе появилась информация о том, что Килиан Мбаппе обвиняется в изнасиловании в Швеции, где на прошлой неделе форвард проводил свободное время. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Relevo, Мбаппе потрясён вызванной шумихой. При этом люди, которые хорошо знают Мбаппе, видят в нём «человека чести».

По данным источника, Мбаппе нашёл так называемое убежище в виде работы на тренировочной базе «Реала». Очевидно, эта ситуация не сломила звёздного форварда – француз сосредоточился на тренировках.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на три очка.