Хави обратился к Флику после личной встречи

Бывший тренер «Барселоны» Хави встретился с нынешним рулевым команды – с Хансом-Дитером Фликом. Соответствующую фотографию Хави опубликовал в социальных сетях. В подписи экс-наставник «сине-гранатовых» обратился к Флику, пожелав ему всего наилучшего.

«Всего наилучшего, Ханси! Да здравствует «Барса», - написал Хави.

«Барселона» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В девяти турах команда Хави смогла набрать 24 очка (восемь побед и одно поражение).

Ближайший матч «Барселона» проведёт в воскресенье, 20 октября, - против «Севильи» на своём поле.