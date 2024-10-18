​Просинечки высоко ценит Арду Гюлера

Бывший игрок мадридского «Реала» Роберт Просинечки оценил положение дел в команде, которая, напомним, является обладателем Лиги чемпионов, В частности, он высказался по поводу 19-летнего турецкого футболиста Арды Гюлера:

- У него огромный потенциал. Я надеюсь, Карло Анчелотти будет давать ему играть почаще. Я считаю, вижу, что Гюлер прогрессирует с каждой игрой, у него высокий футбольный IQ. Он любит владеть мячом и всё время нацелен на ворота, - цитирует слова Просинечки испанское издание AS.

Напомним, что помимо «Реала», Просинечки выступал также и за каталонскую «Барселону».