Глава «Барселоны»: «Суперлига жива как никогда»

«Я ожидал, что мы заработаем больше денег, но пока увеличилось только количество матчей. Лига чемпионов – престижное соревнование, но я ждал другого. Суперлига сейчас жива как никогда. Все уже готово. Цель создания этого проекта – чтобы все участники от него только выиграли», - передает слова руководителя Sport.es.