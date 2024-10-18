Глава «Барселоны»: «Суперлига жива как никогда»

Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поведал об измененном формате Лиги чемпионов УЕФА.
«Я ожидал, что мы заработаем больше денег, но пока увеличилось только количество матчей. Лига чемпионов – престижное соревнование, но я ждал другого. Суперлига сейчас жива как никогда. Все уже готово. Цель создания этого проекта – чтобы все участники от него только выиграли», - передает слова руководителя Sport.es.
Напомним, что после изменения формата Лиги чемпионов число участников выросло с 32 до 36. Команды больше не разделены на группы, а находятся в общей турнирной таблице.
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