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Чемпионат Испании. Ла Лига

Глава «Барселоны»: «Суперлига жива как никогда»

18 Октября 2024 • 09:51 Комментировать

Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поведал об измененном формате Лиги чемпионов УЕФА.

«Я ожидал, что мы заработаем больше денег, но пока увеличилось только количество матчей. Лига чемпионов – престижное соревнование, но я ждал другого. Суперлига сейчас жива как никогда. Все уже готово. Цель создания этого проекта – чтобы все участники от него только выиграли», - передает слова руководителя Sport.es.

Напомним, что после изменения формата Лиги чемпионов число участников выросло с 32 до 36. Команды больше не разделены на группы, а находятся в общей турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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