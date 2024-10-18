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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорта: «Наше финансовое положение лучше, чем в 2021 году»

18 Октября 2024 • 09:33 Комментировать
Барселона
...
Севилья
1 1.32 X 5.80 2 9.00
20.10 22:00

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что экономическая ситуация клуба значительно улучшилась с 2021 года, когда команду даже был вынужден покинуть Лионель Месси - «Барса» не могла платить своей главной звезде адекватные его таланту деньги.

- Наш экономический диагноз на данный момент намного лучше, чем в 2021 году. Это бесспорно. Сегодня клуб зарабатывает, а ранее, начиная с 2017, каждый год мы несли убытки, - цитирует слова Лапорты derbyderbyderby.it.

В настоящий момент каталонский гранд лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата. В воскресенье клуб сыграет с «Севильей».


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта

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02:36 · Англия. Премьер-лига
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02:25 · Испания. Ла Лига
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02:15 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может подписать полузащитника «Челси» в январе слухи
01:54 · Испания. Ла Лига
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00:57 · Англия. Премьер-лига
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22:37 · Испания. Ла Лига
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22:17 · Испания. Ла Лига
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