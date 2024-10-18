​Лапорта: «Наше финансовое положение лучше, чем в 2021 году»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что экономическая ситуация клуба значительно улучшилась с 2021 года, когда команду даже был вынужден покинуть Лионель Месси - «Барса» не могла платить своей главной звезде адекватные его таланту деньги.

- Наш экономический диагноз на данный момент намного лучше, чем в 2021 году. Это бесспорно. Сегодня клуб зарабатывает, а ранее, начиная с 2017, каждый год мы несли убытки, - цитирует слова Лапорты derbyderbyderby.it.

В настоящий момент каталонский гранд лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата. В воскресенье клуб сыграет с «Севильей».