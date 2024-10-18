«Атлетико» может подписать защитника, играющего в Испании

Румынский защитник Андрей Рациу, выступающий за «Райо Вальекано», попал в сферу интересов мадридского «Атлетико» и еще нескольких клубов. Об этом рапортует газета Marca.

Трудовое соглашение 26-летнего латераля с «Райо» рассчитано до 2028 года. Сумма отступных, прописанная в его контракте, составляет 25 миллионов евро. Стоит отметить, что половина прав на игрока принадлежит другому испанскому клубу – «Вильярреалу».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Андрей провел семь поединков. Румынский защитник записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. В его пассиве одна желтая карточка.