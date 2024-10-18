Фабрегас отреагировал на сравнения Ямаля с Месси

«Мне не по душе эти сравнения, поскольку каждый игрок – это индивидуальность. Ямаль должен прокладывать свой путь в футболе. Но, безусловно, есть много признаков, которые заставляют вспоминать о Месси. Это нормально для фанатов «Барсы», которые пережили непростые времена», - передает слова испанца ESPN.