Фабрегас отреагировал на сравнения Ямаля с Месси

Бывший испанский футболист, а ныне наставник «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал сравнения вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля с аргентинцем Лионелем Месси.
«Мне не по душе эти сравнения, поскольку каждый игрок – это индивидуальность. Ямаль должен прокладывать свой путь в футболе. Но, безусловно, есть много признаков, которые заставляют вспоминать о Месси. Это нормально для фанатов «Барсы», которые пережили непростые времена», - передает слова испанца ESPN.
17-летний Ямаль сейчас оценивается порталом Transfermarkt в 150 миллионов евро. В текущем сезоне Ла Лиги Ламин провел девять поединков, отметившись четырьмя голами и пятью ассистами.
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