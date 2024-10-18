Экс-игрок «Барселоны» Пике рассказал, как сократить количество матчей

«Сейчас команды проводят очень много поединков. Многие игроки недовольны, потому что получают травмы из-за этого. Матчи проходят каждые три дня, у футболистов нет времени для отдыха. Я считаю, что число матчей нужно уменьшить. Для этого лигам нужно сократить количество участников с 20 до 16 команд», - передает слова Херарда RMC Sport.