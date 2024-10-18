«Барселона» готова расстаться с хавбеком зимой

«Барселона» может отпустить в аренду полузащитника Пабло Торре.

21-летний футболист принял участие в пяти матчах команды Ханса-Дитера Флика в текущей кампании, трижды появившись в старте, однако после возвращения в строй травмированных игроков рискует стать глубоким резервистом. Согласно сообщениям Diario Sport, если так и случится, «Барселона» охотно выслушает предложения по аренде испанца в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.

Контракт Пабло Торре с каталонским грандом рассчитан до лета 2026 года. В прошлом сезоне хавбек выступал на правах аренды за «Жирону».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Торре в 5 млн евро.