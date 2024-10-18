«Барселона» претендует на четырёх будущих свободных агентов

В «Барселоне» планируют сделать ставку на подписание свободных агентов.

Из-за финансовых ограничений каталонский гранд, вероятно, не сможет позволить себе дорогостоящие трансферы в 2025 году, поэтому сосредоточится на приглашении игроков, не имеющих клубной прописки. Как отмечает Mundo Deportivo, в настоящий момент в списке «Барселоны» находятся четыре футболиста с истекающими контрактами: речь о центральном защитнике Джонатане Та («Байер»), левых защитниках Рейнилду Мандаве («Атлетико» Мадрид) и Альфонсо Дэвисе («Бавария»), а также о нападающем Джонатане Дэвиде («Лилль»).