Деку: «Не хочу сравнивать Ямаля с Месси»

Спортивный директор «Барселоны» Деку поведал о перспективах Ламина Ямаля.

17-летний вингер стал ключевым игроком «сине-гранатовых». В текущем сезоне чемпион Европы успел отметиться пятью голами и пятью ассистами в 11 матчах команды Ханса-Дитера Флика.

«Уверен, Ламин может стать главным лицом клуба, ориентиром на долгие годы. Я не собираюсь сравнивать его с Лионелем Месси или кем-то ещё. Мы рады видеть Ямаля в «Барселоне», мы заботимся о нём и ценим его», – заявил в интервью RAC1 Деку.

Как недавно признался президент «Барселоны» Жоан Лапорта, за Ламина Ямаля предлагали 250 млн евро, однако клуб отказался от продажи.