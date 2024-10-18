Бекхэм: «Не думаю, что болельщики «Реала» полюбили Беллингема только за его игру»

Бывший английский футболист Дэвид Бекхэм поделился мыслями об успехах своего соотечественника Джуда Беллингема в мадридском «Реале».

Хавбек пополнил ряды «сливочных» летом прошлого года, перебравшись из дортмундской «Боруссии». 21-летний англичанин отыграл за команду Карло Анчелотти 50 матчей, отметившись 23 голами и 15 результативными передачами.

«Не думаю, что Беллингем завоевал любовь болельщиков «Реала» только благодаря своей игре. Сразу после приезда он показал себя скромным, трудолюбивым человеком, выразил желание выучить испанский язык. Джуд – исключительный футболист», – приводит Madrid Zone слова Бекхэма, также выступавшего за «Реал».