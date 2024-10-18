Куртуа готов вернуться на поле

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа близок к возвращению после травмы.

Бельгиец пропустил два последних матча «сливочных» из-за мышечных проблем. Состояние вратаря в преддверии поединка с «Сельтой» также вызывало сомнения, однако, по обновлённым сведениям Diario AS, 32-летний игрок чувствует себя гораздо лучше и наверняка примет участие в предстоящей встрече.

Матч «Сельты» против «Реала» состоится в субботу. Его начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Тибо Куртуа появился на поле десять раз, пропустив семь голов и четырежды сыграв «на ноль».