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Куртуа готов вернуться на поле

18 Октября 2024 • 02:25 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
1 5.60 X 4.40 2 1.60
19.10 22:00

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа близок к возвращению после травмы.

Бельгиец пропустил два последних матча «сливочных» из-за мышечных проблем. Состояние вратаря в преддверии поединка с «Сельтой» также вызывало сомнения, однако, по обновлённым сведениям Diario AS, 32-летний игрок чувствует себя гораздо лучше и наверняка примет участие в предстоящей встрече.

Матч «Сельты» против «Реала» состоится в субботу. Его начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Тибо Куртуа появился на поле десять раз, пропустив семь голов и четырежды сыграв «на ноль».

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