Вингер «Вильярреала» Алекс Баэна по-прежнему мечтает о «Барселоне».

Испанец неоднократно признавался в тёплых чувствах с каталонскому гранду. По информации журналиста Хермана Боны, 23-летний футболист готов покинуть «Вильярреал» только ради «Барселоны». Игрок уже отклонил ряд предложений из Английской премьер-лиги. В его контракте прописаны отступные в размере 60 млн евро.

Алекс Баэна стал автором одного забитого мяча и пяти результативных передач в восьми поединках текущего розыгрыша Ла Лиги. Летом лидер атаки «жёлтой субмарины» стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.