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Чемпионат Испании. Ла Лига

Игрок сборной Испании отказал клубам АПЛ в надежде перейти в «Барселону» слухи

18 Октября 2024 • 01:54 Комментировать
Вильярреал
...
Хетафе
1 1.75 X 3.80 2 4.90
20.10 19:30

Вингер «Вильярреала» Алекс Баэна по-прежнему мечтает о «Барселоне».

Испанец неоднократно признавался в тёплых чувствах с каталонскому гранду. По информации журналиста Хермана Боны, 23-летний футболист готов покинуть «Вильярреал» только ради «Барселоны». Игрок уже отклонил ряд предложений из Английской премьер-лиги. В его контракте прописаны отступные в размере 60 млн евро.

Алекс Баэна стал автором одного забитого мяча и пяти результативных передач в восьми поединках текущего розыгрыша Ла Лиги. Летом лидер атаки «жёлтой субмарины» стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Сборная Испании Алекс Баэна ещё теги

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ВИЛЬЯРРЕАЛ ХЕТАФЕ
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