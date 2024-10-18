Лапорта: «Флик произвёл революцию в «Барселоне»

Глава «Барселоны» Жоан Лапорта высоко оценил работу главного тренера команды Ханса-Дитера Флика.

Немецкий рулевой занял свой пост после завершения прошлого сезона, заменив Хави Эрнандеса.

«Флик произвёл революцию на скамейке «Барселоны». Он стал человеком клуба, хорошо освоился в городе, он приветлив, требователен и дисциплинирован, подаёт положительный пример другим. Он профессионал, но относится ко всем по-человечески. Мы очень довольны его работой», – цитирует Barca Universal президента «Барселоны» Лапорту.

Под руководством Флика «сине-гранатовые» выиграли восемь из девяти матчей в Ла Лиге. В настоящий момент каталонский коллектив возглавляет турнирную таблицу с 24 очками, на три балла опережая мадридский «Реал».