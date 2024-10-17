Перес придумал, как продвинуть идею Суперлиги

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес по-прежнему намерен запустить проект Суперлиги Европы.

В «королевском клубе» уверены, что перестройка в европейском футболе уже не за горами. В последнее время футболисты и тренеры всё чаще жалуются на перегруженный календарь, чем планирует воспользоваться Перес: если Суперлигу удастся запустить, количество матчей будет сокращено, что может стать весомым аргументом в пользу проекта.

Точные даты начала первого розыгрыша Суперлиги Европы пока не определены. Организаторы делают всё возможное, чтобы турнир стартовал как можно скорее.