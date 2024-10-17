Стало известно, готов ли Щесны сыграть в ближайшем матче «Барселоны»

Голкипер Войцех Щесны может дебютировать за «Барселону» уже в ближайшие дни.

34-летний футболист возобновил карьеру и заключил договор с «сине-гранатовыми» в начале октября. Поляк не тренировался с лета, поэтому нуждался в интенсивной подготовке для набора формы. По информации RAC1, на данный момент Щесны на 100% готов к выходу на поле. Вратарь надеется дебютировать за «Барселону» в предстоящем матче Ла Лиги против «Севильи», который состоится 20 октября.

До завершения карьеры Войцех Щесны на протяжении семи лет выступал за «Ювентус», с которым расторг контракт в августе по взаимному согласию.