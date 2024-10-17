Лапорта раскрыл важный пункт из контракта Левандовски с «Барселоной»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о пункте, прописанном в контракте Роберта Левандовски.

По словам главы каталонского гранда, соглашение 36-летнего форварда практически неизбежно будет продлено.

«Контракт Левандовски будет продлён, когда он сыграет 50% матчей в сезоне. Этот пункт включён в договор», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Лапорты.

В активе Роберта Левандовски 12 забитых голов и две результативные передачи в 11 матчах за команду Ханса-Дитера Флика в нынешней кампании. Поляк представляет цвета «сине-гранатовых» с июля 2022 года. До переезда в Каталонию нападающий на протяжении восьми лет выступал за «Баварию».