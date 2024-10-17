Президент «Барселоны» Лапорта рассказал, когда вернётся Гави

Глава «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о возвращении Гави после травмы.

Как недавно сообщали различные испанские издания, полузащитник залечил травму и близок к возвращению на поле. Эту информацию подтвердил Лапорта.

«Гави тренируется. Если всё сложится удачно, он сможет принять участие в ближайших матчах с «Севильей», «Баварией» и «Реалом». Ему нужно адаптироваться после восстановления», – передаёт Barca Universal слова Лапорты.

Напомним, Гави выбыл из-за разрыва крестообразной связки ещё в ноябре прошлого года – он получил травму в игре за сборную Испании.

Поединки «Барселоны» с «Севильей», «Баварией» и «Реалом» состоятся 20, 23 и 26 октября соответственно.