Лапорта – о повреждении Ямаля в сборной Испании: «Это было безрассудно»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался на тему проблем, с которыми Ламин Ямаль столкнулся в сборной Испании.

17-летний вингер «сине-гранатовых» вышел в стартовом составе национальной команды в матче со сборной Дании, но к концу поединка был вынужденно заменён. Медицинские тесты не выявили у футболиста травму, однако ему позволили досрочно покинуть сбор из-за усталости.

«Это было безрассудно, – комментирует Лапорта решение тренерского штаба сборной Испании выпускать Ямаля. – Разумеется, мы приняли меры. Мы должны защищать свои интересы, и они поняли нашу позицию», – цитирует Barca Universal Лапорту.