Президент «Барселоны»: «За Ямаля предлагали 250 млн евро, но мы отказались»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о том, что у клуба было огромное предложение по вингеру Ламину Ямалю.

«Мы хотим, чтобы футболисты, которые хотят играть за «Барселону», оставались в команде. За Ямаля предлагали 250 миллионов евро, но мы отказались», - слова Лапорты приводит на своих страницах Marca.

Несколько месяцев назад в прессе появлялась информация о том, что 250 миллионов евро за трансфер Ямаля предлагал «ПСЖ».

Стоит отметить, что самым дорогим трансфером в истории футбола остаётся трансфер Неймара. «ПСЖ» в 2017 году заплатил за бразильца «Барселоне» 222 миллиона евро.