Рианчо: «Головин давно мог бы играть в «Барселоне»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил уровень полузащитника Александра Головина. По словам Рианчо, россиянин уже мог бы выступать за более статусную команду по сравнению с «Монако».

«Думаю, Головин уже давно созрел для топ-клуба. Он уже давно мог бы играть в «Барселоне» или, например «Баварии». Понятно, что он не был на ведущих ролях, но Александр точно принёс бы пользу этим командам», - цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Рианчо добавил, что хотел бы в будущем увидеть Александра Головина в чемпионате Испании.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года после трансфера из ЦСКА. За шесть с лишним сезонов россиянин провёл 210 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 39 голевых передач на партнёров.