Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Рианчо: «Головин давно мог бы играть в «Барселоне»

17 Октября 2024 • 20:58 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил уровень полузащитника Александра Головина. По словам Рианчо, россиянин уже мог бы выступать за более статусную команду по сравнению с «Монако».

«Думаю, Головин уже давно созрел для топ-клуба. Он уже давно мог бы играть в «Барселоне» или, например «Баварии». Понятно, что он не был на ведущих ролях, но Александр точно принёс бы пользу этим командам», - цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Рианчо добавил, что хотел бы в будущем увидеть Александра Головина в чемпионате Испании.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года после трансфера из ЦСКА. За шесть с лишним сезонов россиянин провёл 210 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 39 голевых передач на партнёров.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Монако Бавария Барселона Александр Головин Рауль Рианчо ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Месси может выиграть приз, которого у него ещё нет, в отличие от Роналду Назван главный фаворит чемпионата мира – 2026: Аргентина с Месси – вторая, Португалия с Роналду – восьмая Какие сборные уже практически точно не попадут на чемпионат мира через Лигу наций Трансфер Холанна может установить мировой рекорд «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Мбаппе отреагировал на обвинения в изнасиловании «Барселона» договорилась с Ямалем Месси побил рекорд Луиса Сауреса Месси назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» - это не Винисиус
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави У Мбаппе проблемы с алкоголем Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Назван главный фаворит чемпионата мира – 2026: Аргентина с Месси – вторая, Португалия с Роналду – восьмая
Спортивные новости
11 шайб на двоих: «Спартак» «перестрелял» «Авангард» в КХЛ, Ружичка отметился хет-триком Владимир Плющев: «Овечкину не совсем комфортно в настоящий момент» КХЛ сделала заявление по поводу задержки матча между «Амуром» и «Северсталью» Экс-игрок СКА: «Вашингтону» нужна свежая кровь, с кем Овечкину играть-то?» Гол и три ассиста Малкина помогли «Питтсбургу» в овертайме обыграть «Баффало» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
18.10.24 в 22:00
Алавес Алавес
Вальядолид Вальядолид
1.82 3.85 3.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Октября
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» добился прогресса в переговорах с Трентом
21:10 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны»: «За Ямаля предлагали 250 млн евро, но мы отказались»
20:58 · Испания. Ла Лига
Рианчо: «Головин давно мог бы играть в «Барселоне»
20:55 · Испания. Ла Лига
Лапорта ответил, когда «Барселона» вернётся на «Камп Ноу»
20:26 · Испания. Ла Лига
Одноклубники устроили Захаряну коридор в честь возвращения видео
19:08 · Испания. Ла Лига
Винисиус и Милитао готовы играть за «Реал»
18:58 · Испания. Ла Лига
Появилась информация о состоянии Куртуа
18:56 · Германия. Бундеслига
«Барселона» может отказаться от Киммиха - названа причина
18:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» внимательно следит за форвардом – известно имя
18:23 · Испания. Ла Лига
Появились хорошие новости по Ямалю и ещё двум звёздам «Барселоны»
18:17 · Испания. Ла Лига
Новая информация о скандале с Мбаппе: Игрок «Реала» вступал в интимную связь с девушкой
17:57 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин объяснил, почему не отдал бы Винисиусу «Золотой мяч»
16:57 · Испания. Ла Лига
Моуринью хочет забрать игрока из «Барселоны»
16:14 · Испания. Ла Лига
«Барселона» перевела 1 млн евро мошеннику за Левандовски
15:14 · Испания. Ла Лига
Газзаев назвал будущего обладателя «Золотого мяча»
15:05 · Испания. Ла Лига
Захарян вернулся в общую группу «Реал Сосьедада»
14:59 · Испания. Ла Лига
Мбаппе высказался после получения награды в «Реале»
14:50 · Испания. Ла Лига
Мбаппе получил награду в «Реале» после обвинений в изнасиловании
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» знает, что Трент не будет продлевать контракт – заголовок Marca фото
13:53 · Испания. Ла Лига
Мбаппе должен попасть в основу «Реала», несмотря на скандал 1
13:23 · Испания. Ла Лига
Мбаппе знает имя человека, за которым стоят обвинения в изнасиловании
13:14 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти получал предложение от топ-сборной Европы
13:04 · Англия. Премьер-лига
Назван фаворит на подписание де Йонга – это клуб АПЛ 3
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» ведёт переговоры по новому защитнику – названо имя слухи
12:26 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Криштиану Роналду – самый выгодный в XXI веке
Все новости