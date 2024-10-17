Лапорта ответил, когда «Барселона» вернётся на «Камп Ноу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ходе реконструкции домашнего стадиона.
Функционер заявил, что доволен выбором строительной компании и темпом работы. При этом он признался, что хотел бы как можно скорее вернуться на «Камп Ноу».
— Если ничего не произойдет, то мы вернемся на стадион в начале 2025 года, — заявил Лапорта Diario Sport.
Специалист добавил, что у «Барселоны» будет самая лучшая в мире арена, которая станет вмешать 105 тысяч человек.
«Барселона» лидирует в турнирной таблице испанской Ла Лиги после девяти туров. В копилке «сине-гранатовых» 24 зачетных балла.
В ближайшем туре каталонцы примут «Севилью». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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