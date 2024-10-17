Одноклубники по «Реал Сосьедаду» устроили российскому полузащитнику клуба Арсену Захаряну праздничный коридор. Видео появилось с дождливой тренировки баскского клуба.

Напомним, что в четверг Захарян впервые за долгое время вернулся в общую группу «Реал Сосьедада». Арсен в текущем сезоне пока что не выходил на поле по понятным медицинским причинам.

Это второй сезон Арсена в «Реал Сосьедаде». В прошлом сезоне молодой российский игрок особо не отличался результативными действиями за команду, суммарно во всех официальных турнирах Арсен набрал лишь один гол и две голевые передачи.