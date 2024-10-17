Винисиус и Милитао готовы играть за «Реал»

Нападающий Винисиус Жуниор и защитник Эдер Милитао готовы сыграть за «Реал» в ближайшем матче против «Сельты». Об этом рассказывает OK Diario. Бразильцы восстановились после проблем со здоровьем.

Будут готовы выйти на поле и такие статусные футболисты, как Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. У француза и англичанине тоже были некоторые проблемы.

Матч чемпионата Испании между «Сельтой» и «Реалом» пройдёт в субботу, 19 октября. Стартовый свисток футболисты и зрители на стадионе в Виго услышат в 22:00 по московскому времени.

«Реал» сейчас занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на три очка.