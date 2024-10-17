Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус и Милитао готовы играть за «Реал»

17 Октября 2024 • 19:08 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
1 5.50 X 4.40 2 1.60
19.10 22:00

Нападающий Винисиус Жуниор и защитник Эдер Милитао готовы сыграть за «Реал» в ближайшем матче против «Сельты». Об этом рассказывает OK Diario. Бразильцы восстановились после проблем со здоровьем.

Будут готовы выйти на поле и такие статусные футболисты, как Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. У француза и англичанине тоже были некоторые проблемы.

Матч чемпионата Испании между «Сельтой» и «Реалом» пройдёт в субботу, 19 октября. Стартовый свисток футболисты и зрители на стадионе в Виго услышат в 22:00 по московскому времени.

«Реал» сейчас занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на три очка.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Эдер Милитао Джуд Беллингем ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Октября
19:08
Винисиус и Милитао готовы играть за «Реал»
18:58
Появилась информация о состоянии Куртуа
18:17
Новая информация о скандале с Мбаппе: Игрок «Реала» вступал в интимную связь с девушкой
15:14
Газзаев назвал будущего обладателя «Золотого мяча»
14:59
Мбаппе высказался после получения награды в «Реале»
14:50
Мбаппе получил награду в «Реале» после обвинений в изнасиловании
13:53
Мбаппе должен попасть в основу «Реала», несмотря на скандал 1
03:00
Анчелотти и руководство «Реала» снова не сошлись во мнениях по трансферам 1
02:29
«Реал» нашёл три альтернативы Александеру-Арнольду
16 Октября
23:59
«Реал» претендует на молодого защитника «Челси»
23:22
Дэвис выбрал между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» 1
22:41
В «Реале» довольны прогрессом Паса – у клуба есть опция возврата игрока
22:02
«Реал» не рассматривал возможность возвращения Рамоса
20:58
«Реал» выбирает из трёх центральных защитников
19:02
Варан: Футбол должен оставаться игрой ошибок 1
02:19
Себальос принял решение по своему будущему в «Реале»
15 Октября
23:46
Анчелотти советовал игроку «Реала» уйти, но тот решил остаться
23:16
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия сказал, кому вручил бы «Золотой мяч»
22:22
Анчелотти определился с планами по Гюлеру
22:01
У Мбаппе проблемы с алкоголем 13
20:48
Стало известно, когда Милитао вернётся на поле
14 Октября
19:33
«Реал» хочет купить Фримпонга
14:08
Неймар объяснил, почему Винисиус заслуживает «Золотой мяч»
13:35
Браим Диас хочет вернуться на поле к началу ноября
12:08
Тчуамени не собирается покидать «Реал»
03:56
Бонуччи назвал сильнейшую команду последних лет
03:06
Известны планы Модрича по будущему в «Реале»
02:28
Стало известно, почему затягивается возвращение Алабы
02:09
В «Реале» нашли долгосрочную замену Модричу
00:45
В «Реале» оценили игру Мбаппе на старте сезона
13 Октября
23:25
Вальверде рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч»
22:25
Вальверде: Стараюсь передать Гюлеру и Эндрику то, что знаю сам
11:44
Холанн собрался в Испанию 2
03:50
Инсайдер Романо рассказал о планах Гюлера 1
03:10
Модрич ответил на вопрос о продлении контракта с «Реалом»
02:59
Вальверде признался, что опасался брать 8-й номер в «Реале» после Крооса
12 Октября
23:20
Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?» 3
22:23
Инсайдер Романо высказался о планах Родриго по будущему в «Реале»
22:01
Винисиус или Родри: Эдерсон рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч» 1
14:33
Мбаппе проиграл старт в «Реале» Роналду и Беллингему 5
14:19
Модрич: «Верю, что форма «Реала» по ходу сезона будет становиться лучше»
13:04
Модрич рассказал, влияет ли возраст на его игру
03:33
«Реал» продлил контракт с молодым защитником
01:33
Трент не сменит «Ливерпуль» на «Реал» зимой
01:21
«Реал», «Барселона» и три гранда АПЛ претендуют на бразильского защитника
11 Октября
23:34
«Реал» может подписать двух центральных защитников
22:23
Звёздный игрок «Реала» не намерен переходить в «Ливерпуль»
17:33
Надаль хочет стать президентом «Реала»
17:22
Стало известно, готов ли «Реал» продать Вальверде 1
16:06
Карвахаль перенёс операцию после порванных крестов
09:33
Гюлер не рассматривает вариант с уходом из «Реала»
05:45
Тренер сборной Турции ответил на вопрос о ситуации Гюлера в «Реале»
05:19
Вальверде: «До сих пор не знаю, как мы с Беллингемом друг друга понимаем»
03:39
Рой Кин – о будущем Трента: «Реал» – неплохой вариант»
03:22
Анчелотти считает, что без трансферов «Реал» может провалить сезон 1
01:08
Камавинга рассказал, что помогло Мбаппе адаптироваться в «Реале»
10 Октября
22:26
В «Реале» приняли решение по зимним трансферам
21:54
Гюлер: «Между мной и Анчелотти нет никаких проблем»
06:05
Игрок «Арсенала» стал приоритетной целью «Реала» на 2025 год
05:55
Хоселу: «Крооса невозможно заменить, в мире нет таких игроков» 1
05:27
Хоселу сравнил Мбаппе с Роналду
04:01
Анчелотти хочет видеть в «Реале» нового игрока, но клуб не поддерживает тренера
09 Октября
23:55
«Реал» и «Барселона» готовы перехватить трансферную цель «Баварии»
23:18
Защитник «Тоттенхэма» Порро прокомментировал интерес «Реала»
21:25
Гюлер не вернётся в Турцию
14:47
Мбаппе решил провести дополнительный сбор — известна причина 1
06:40
Стало известно, в каком случае «Реал» подпишет нового игрока в январе
04:56
Бывший тренер «Реала» – о Мбаппе: «Иногда лучшие решения оказываются неудачными»
08 Октября
23:58
Модрич отреагировал на уход Иньесты из футбола
22:37
Вальверде рассказал, что думает о первых месяцах Мбаппе в «Реале»
22:28
«Реал» мог подписать звезду Бундеслиги, но решил отказаться от трансфера
18:40
Анчелотти придумал, кем заменить Карвахаля 1
18:12
Алаба вернётся не раньше ноября
14:59
Стало известно, сколько Милитао пропустит из-за травмы
07 Октября
19:35
Винисиус обратился к травмированному Карвахалю
10:42
Вальверде может заменить Карвахаля на правом фланге обороны «Реала» 3
03:55
Анчелотти обратился к Карвахалю 3
01:07
В «Реале» уверены, что Куртуа восстановится к следующему матчу
00:23
«Реал» изучает варианты усиления защиты
06 Октября
22:22
У Милитао выявлена новая травма 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Месси может выиграть приз, которого у него ещё нет, в отличие от Роналду Назван главный фаворит чемпионата мира – 2026: Аргентина с Месси – вторая, Португалия с Роналду – восьмая Сборная Грузии снова проиграла и окончательно запутала ситуацию в группе «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Трансфер Холанна может установить мировой рекорд Какие сборные уже практически точно не попадут на чемпионат мира через Лигу наций «Барселона» договорилась с Ямалем Мбаппе отреагировал на обвинения в изнасиловании Месси побил рекорд Луиса Сауреса
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 У Мбаппе проблемы с алкоголем «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию Мбаппе обвинили в изнасиловании: подробности дела Назван главный фаворит чемпионата мира – 2026: Аргентина с Месси – вторая, Португалия с Роналду – восьмая
Спортивные новости
11 шайб на двоих: «Спартак» «перестрелял» «Авангард» в КХЛ, Ружичка отметился хет-триком Владимир Плющев: «Овечкину не совсем комфортно в настоящий момент» КХЛ сделала заявление по поводу задержки матча между «Амуром» и «Северсталью» Экс-игрок СКА: «Вашингтону» нужна свежая кровь, с кем Овечкину играть-то?» Гол и три ассиста Малкина помогли «Питтсбургу» в овертайме обыграть «Баффало» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Октября
19:08 · Испания. Ла Лига
Винисиус и Милитао готовы играть за «Реал»
18:58 · Испания. Ла Лига
Появилась информация о состоянии Куртуа
18:56 · Германия. Бундеслига
«Барселона» может отказаться от Киммиха - названа причина
18:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» внимательно следит за форвардом – известно имя
18:23 · Испания. Ла Лига
Появились хорошие новости по Ямалю и ещё двум звёздам «Барселоны»
18:17 · Испания. Ла Лига
Новая информация о скандале с Мбаппе: Игрок «Реала» вступал в интимную связь с девушкой
17:57 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин объяснил, почему не отдал бы Винисиусу «Золотой мяч»
16:57 · Испания. Ла Лига
Моуринью хочет забрать игрока из «Барселоны»
16:14 · Испания. Ла Лига
«Барселона» перевела 1 млн евро мошеннику за Левандовски
15:14 · Испания. Ла Лига
Газзаев назвал будущего обладателя «Золотого мяча»
15:05 · Испания. Ла Лига
Захарян вернулся в общую группу «Реал Сосьедада»
14:59 · Испания. Ла Лига
Мбаппе высказался после получения награды в «Реале»
14:50 · Испания. Ла Лига
Мбаппе получил награду в «Реале» после обвинений в изнасиловании
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» знает, что Трент не будет продлевать контракт – заголовок Marca фото
13:53 · Испания. Ла Лига
Мбаппе должен попасть в основу «Реала», несмотря на скандал 1
13:23 · Испания. Ла Лига
Мбаппе знает имя человека, за которым стоят обвинения в изнасиловании
13:14 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти получал предложение от топ-сборной Европы
13:04 · Англия. Премьер-лига
Назван фаворит на подписание де Йонга – это клуб АПЛ 2
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» ведёт переговоры по новому защитнику – названо имя слухи
12:26 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Криштиану Роналду – самый выгодный в XXI веке
11:46 · Россия. Премьер-лига
В «Чертаново» отреагировали на новость о переходе игрока команды в «Барселону»
11:15 · Испания. Ла Лига
«Барселона» получила решение по штрафу в 500 тысяч евро
10:44 · Италия. Серия А
Фати может сменить «Барселону» на клуб из Италии
10:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал в «Реале» замену Салаху 1
10:23 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд сделал выбор между «Реалом» и «Ливерпулем» 3
Все новости