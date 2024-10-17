Появилась информация о состоянии Куртуа

Голкипер Тибо Куртуа получил травму в недавнем дерби против «Атлетико». Как сообщает OK Diario, 32-летний бельгиец ещё не восстановился на все сто процентов. Время пока есть, но при малейшем риске Куртуа не выйдет на поле в матче против «Сельты». При таком раскладе за «Реал» сыграет Андрей Лунин. При этом Куртуа чувствует себя хорошо, и в стане «сливочных» рассчитывают, что он сможет восстановиться полностью и сыграть в Виго.

На текущий момент «Реал» занимает в турнирной таблице чемпионата Испании второе место. От «Барселоны» команда Карло Анчелотти отстаёт на три зачётных балла.

Матч «Сельта» - «Реал» стартует 19 октября в 22:00 по московскому времени.