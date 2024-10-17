«Барселона» внимательно следит за форвардом – известно имя

В следующем году на трансферном рынке должна разгореться серьёзная борьба за подписание нападающего. Речь идёт о Джонатане Дэвиде – он не будет продлевать контракт с «Лиллем», поэтому летом может обрести статус свободного агента. Учитывая ситуацию, «догам» может быть выгодно продать игрока зимой, чтобы позже не потерять бесплатно.

Как сообщает в социальных сетях журналист Маттео Моретто, за ситуацией 24-летнего Дэвида пристально следит «Барселона». При этом каталонский гранд пока не инициировал прямых контактов.

В то же время интерес к Дэвиду проявляют «Интер» и «Ювентус», а также клубы из Английской премьер-лиги.