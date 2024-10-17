Появились хорошие новости по Ямалю и ещё двум звёздам «Барселоны»

Хорошие новости для болельщиков «Барселоны». В четверг вингер Ламин Ямаль тренировался в общей группе, о чём рассказывает Marca. Молодой футболист восстановился после перегрузки, выявленной в расположении сборной Испании.

Также в общей группе «Барселоны» занимались нападающий Роберт Левандовски и полузащитник Дани Ольмо.

В настоящий момент «Барселона» готовится к домашнему матчу чемпионата Испании против «Севильи». Команды сыграют в ближайшее воскресенье, 20 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

«Барселона» на текущий момент лидирует в испанской Ла Лиге.