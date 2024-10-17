Новая информация о скандале с Мбаппе: Игрок «Реала» вступал в интимную связь с девушкой

Скандал с форвардом «Реала» Килианом Мбаппе остаётся обсуждаемым. Как известно, на днях в шведских СМИ появились сообщения о том, что французского футболиста обвинили в изнасиловании.

Как сообщает RMC Sport, Мбаппе действительно вступал в связь с девушкой во время отдыха в Стокгольме. При этом половой акт происходил по обоюдному согласию. Отмечается, что после проведённой ночи Килиан переписывался с этой девушкой, и общение было полностью позитивным.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в субботу, 19 октября. В этот день команда Карло Анчелотти будет играть против «Сельты» на выезде.

«Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе

Мбаппе отреагировал на обвинения в изнасиловании