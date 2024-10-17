Моуринью хочет забрать игрока из «Барселоны»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью думает о том, как усилить состав команды в следующем году. Как сообщает издание AS, португальский специалист хочет подписать вингера Ансу Фати из «Барселоны». Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно.

В сезоне 2024/2025 Ансу Фати поучаствовал в трёх матчах «Барселоны», проведя на поле суммарно около 51 минуты. Результативными действиями 21-летний футболист не отмечался.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ансу Фати в 15 миллионов евро. В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за английский «Брайтон».