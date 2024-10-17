«Барселона» перевела 1 млн евро мошеннику за Левандовски

С лета 2022 года Роберт Левандовски выступает в Испании за «Барселону». Во время подписания польского бомбардира каталонский клуб едва не потерял 1 миллион евро просто так. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на QueThiJugues, «сине-гранатовые» перевели миллион человеку, который выдавал себя за агента Пини Захави.

По данным источника, «Барселона» сначала перевела деньги, но затем мошенничество было раскрыто. К счастью, каталонскому клуб удалось вернуть эти средства через банк.

За «Барселону» Роберт Левандовски провёл 106 официальных матчей, в которых забил 71 гол и отдал 19 голевых передач.